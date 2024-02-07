شكرا لقرائتكم خبر ميسي يتسبب في غضب كبير بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن الجدل المتعلق بعدم خوض لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراة في هونج كونج لن يهدأ، حيث أبدى الكثيرون في الصين على وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد من عدم مشاركته في اللعب.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن تصريحات كينيث فوك، عضو المجلس التشريعي للرياضة في هونج كونج، تصدرت قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «ويبو» الأربعاء، حيث اتهم فيها ميسي وناديه إنتر ميامي الأمريكي، بعدم احترام الجماهير المحلية.

وكان هناك موضوع شائع آخر بعنوان «فوضى ميسي».

وقارن العديد من المعلقين سلوك ميسي في هونج كونج وسلوكه في اليابان، حيث من المقرر أن يلعب مباراة ودية مساء أمس.

وذكر تعليق لاقى تأييدا كبيرا « مبتسم في اليابان ولكن عابث في الصين، ما الذي يمكنني قوله؟» ، مضيفا « لقد اختار الانحياز وأظهر تأثره بالسياسة. لا تعد مرة أخرى».