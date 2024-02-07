ميسي يتسبب في غضب كبير بالصين

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وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن تصريحات كينيث فوك، عضو المجلس التشريعي للرياضة في هونج كونج، تصدرت قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «ويبو» الأربعاء، حيث اتهم فيها ميسي وناديه إنتر ميامي الأمريكي، بعدم احترام الجماهير المحلية.
وكان هناك موضوع شائع آخر بعنوان «فوضى ميسي».
وقارن العديد من المعلقين سلوك ميسي في هونج كونج وسلوكه في اليابان، حيث من المقرر أن يلعب مباراة ودية مساء أمس.
وذكر تعليق لاقى تأييدا كبيرا « مبتسم في اليابان ولكن عابث في الصين، ما الذي يمكنني قوله؟» ، مضيفا « لقد اختار الانحياز وأظهر تأثره بالسياسة. لا تعد مرة أخرى».
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