200 فارس عالمي يتنافسون في سباق القدرة والتحمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف لحظات العلا عن عودة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل الشهر المقبل، حيث يتنافس أكثر من 200 من أفضل الفرسان من جميع أنحاء العالم بين تضاريس العلا الوعرة وطرقاتها الصحراوية.

وتقام هذه البطولة بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، وتعتبر إحدى أبرز الفعاليات الرائدة في جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي.

الأجواء التنافسية

وقال رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا زياد السحيباني «نتطلع لانطلاق النسخة الخامسة من بطولة كأس الملك الدولية للقدرة والتحمل، ونثق بأن هذه النسخة ستحمل الكثير من المفاجآت والأجواء التنافسية المميزة.

وأشار إلى أن فكرة البطولة بدأت قبل عدة سنوات كمشروع طموح، وهي الآن فعالية رئيسة ضمن جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي.

وشهدت البطولة اهتماما كبيرا من قبل عشاق الرياضة ومجتمع الفروسية العالمي على حد سواء، الأمر الذي تعكسه مشاركة أكثر من 200 من الفرسان والفارسات المحترفين في هذه البطولة المنتظرة.

النقوش القديمة

وأضاف السحيباني «أثبتت النقوش القديمة للخيول على صخور وجبال العلا ارتباطها بالحضارات التي عاشت في العلا على مر التاريخ.

ونبذل العديد من الجهود لغرس أهمية الفروسية في قلوب وعقول الأجيال القادمة تماشيا مع التزامنا العميق بالحفاظ على هذا التقليد الثقافي العريق وإحيائه. ومن خلال استضافة الأحداث الرائدة في مجال الفروسية.»

رياضات الفروسية

وبدوره قال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية فؤاد بن إبراهيم «نسعى في الاتحاد السعودي للفروسية لاستضافة أكبر الأحداث في رياضات الفروسية بما يتوافق مع رؤية وتطلعات المملكة ولعل كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل يعد من أبرز هذه الأحداث التي حققت نجاحات كبيرة في السنوات الماضية ليكون من أهم وأغلى سباقات العالم ووجهة فرسان القدرة في كل عام.»

قرية الفرسان

يشار إلى أن البطولة تنطلق من قلب قرية الفرسان السبت 10 فبراير، حيث يتواجه 200 فارسا من 51 بلدا حول العالم في تحدي المستوى الثاني لمسافة 120 كلم.

بينما يشهد يوم الأحد 11 فبراير منافسة رائعة بين 67 فارسا في تحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كلم. وترفع البطولة سقف تطلعات عشاق رياضة القدرة والتحمل، استعدادا لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل التي تحتضنها العلا أيضا في 2026.