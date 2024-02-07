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مستقبل مبابي في يد الخليفي

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- بواسطة أيمن الوشواش - زعمت تقارير إعلامية إسبانية أمس وجود اتفاق غريب بين المهاجم كيليان مبابي ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يتعلق بمستقبل النجم الفرنسي مع النادي.

وأشارت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية إلى أن صفقة انتقال مبابي إلى قد حُسمت، مؤكدة أن قائد المنتخب الفرنسي سينتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية الصيف المقبل، في صفقة انتقال لاعب حر.

وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية، تعقيبا على الخبر، أن هناك اتفاقا مبرما بين كيليان مبابي والرئيس ناصر الخليفي، يقضي بضرورة أن يكون الأخير أول من يعلم بقرار النجم الفرنسي بخصوص مستقبله، سواء من خلال الموافقة على تمديد عقده مع النادي الباريسي، أو الرحيل نحو ريال مدريد أو ناد آخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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