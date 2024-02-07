مستقبل مبابي في يد الخليفي

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وأشارت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية إلى أن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد حُسمت، مؤكدة أن قائد المنتخب الفرنسي سينتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية الصيف المقبل، في صفقة انتقال لاعب حر.
وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية، تعقيبا على الخبر، أن هناك اتفاقا مبرما بين كيليان مبابي والرئيس ناصر الخليفي، يقضي بضرورة أن يكون الأخير أول من يعلم بقرار النجم الفرنسي بخصوص مستقبله، سواء من خلال الموافقة على تمديد عقده مع النادي الباريسي، أو الرحيل نحو ريال مدريد أو ناد آخر.
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