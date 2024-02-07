شرط غريب من ناصر الخليفي لـ مبابي قبل رحيله لريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - مع اقتراب رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي لصفوف ريال مرديد، أجري رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، اتفاق غريب مع المهاجم كيليان مبابي يتعلق أساسًا بمستقبل النجم الفرنسي مع النادي.

حيث كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد حُسمت، مؤكدة أن قائد المنتخب الفرنسي سينتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية الصيف المقبل، في صفقة انتقال لاعب حر.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، تعقيبًا على هذا الخبر، أن هناك اتفاقًا مبرمًا بين كيليان مبابي والرئيس ناصر الخليفي، يقضي بضرورة أن يكون الأخير أول من يعلم بقرار النجم الفرنسي بخصوص مستقبله، سواءً من خلال الموافقة على تمديد عقده مع النادي الباريسي، أو الرحيل نحو ريال مدريد أو نادٍ آخر.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن الاتفاق بين مبابي والخليفي، أُبرِم الصيف الماضي، حين تم استبعاد اللاعب من النادي الفرنسي خلال الجولة التحضيرية في اليابان، ليغيب على إثر ذلك عن المباراة الأولى في "الليغ 1"، قبل أن يتم إعادته بعد الاتفاق أيضًا على تخلي مبابي عن مكافأة ولاء بقيمة 80 مليون يورو حال رحيله.