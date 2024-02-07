أنطونيو كونتي مرشح لتدريب برشلونة خلفًا لـ تشافي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي دائرة المرشحين لتدريب برشلونة بعد رحيل تشافي هيرنانديز نهاية الموسم الجاري.

وكان تشافي هيرنانديز قد أعلن أنه سوف يرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وبدأت إدارة النادي في عقد الاجتماعات من أجل الاستقرار على المدير الفني الجديد للفريق.

يذكر أن تشافي صاحب الـ 44 عامًا يعمل مديرا فنيا لبرشلونة منذ نوفمبر 2021 وقاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني في العام الماضي 2023.

قالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن أسم أنطونيو كونتي تواجد ضمن قائمة المرشحين لتدريب برشلونة، حتى لو لم يناسب طريقة لعب المدرب الفريق.

كونتي لا يعمل منذ أن ترك تدريب توتنهام في مارس من عام 2023، حيث كان قريب من العودة للدوري الإيطالي عبر بوابة نابولي.

ترتيب برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة جمعها البلوجرانا من خوض 23 مباراة في البطولة.

وحقق النادي الكتالوني الفوز في 15 مباراة وخسر 3 وتعادل في 5 مناسبات، كما أنه سجل 47 هدفًأ وتلقت شباكه 30 خلال الموسم الجاري بالليجا.