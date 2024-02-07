منتخب قطر يهزم إيران ويبلغ نهائي كأس آسيا 2023

بلغ منتخب قطر نهائي كأس آسيا قطر 2023 على أرضه وبين جماهيره بعدما فاز على منتخب إيران 3-2 في نصف نهائي مثير للغاية على أرضية استاد الثمامة المونديالي.



وسجل للعنابي حامل اللقب جاسم جابر 17، أكرم عفيف 43 والمعز علي 82، في حين سجل لإيران سردار آزمون 4، وعلي رضا جهانبخش من ركلة جزاء 51.



وتعرض لاعب منتخب إيران شجاع خليل زاده للطرد المباشر في الدقيقة 90+3.



سيكون نهائي قطر والأردن أول نهائي عربي منذ 2007 عندما تغلب العراق 1-0 على السعودية وثالث نهائي عربي في تاريخ البطولة.



وجاء الشوط الأول مثيرا ومتوازنا، ونجحت إيران في التقدم مبكرا لكن صاحب الأرض فرض حضوره بقوة ورد بهدفين لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.



وتعادلت إيران مبكراً في الشوط الثاني بركلة جزاء لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في عدة مناسبات.



ورغم الامتداد الإيراني هجومياً خلال الدقائق الأخيرة، نجح المعز علي في تسجيل هدف فوز قطر ليقود بلاده إلى النهائي.



وبلغت الإثارة ذروتها في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع فسنحت للمنتخبين 4 فرص مناصفة أخطرها قائم جهانبخش الإيراني.



وسيلعب منتخب قطر في النهائي الذي سيقام على ستاد لوسيل يوم السبت القادم أمام منتخب الأردن.



وهذا الهدف الثاني للمعز علي في البطولة بعد الأول على لبنان في الافتتاح، فبات على بعد 3 أهداف عن متصدر لائحة ترتيب الهدافين التاريخيين للكأس القارية، الإيراني علي دائي (14 هدفاً).



بدوره بات أكرم عفيف (5 أهداف) على بعد هدف واحد من متصدر هدافي هذه النسخة من البطولة العراقي أيمن الحسين 6 أهداف.