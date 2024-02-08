شكرا لقرائتكم خبر عن ميداليات منتظر تحقيقها فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل الجماهير المصرية آمالا عريضة، على عدد من الألعاب، فى تحقيق ميداليات أولمبية لبعثة الفراعنة فى أولمبياد باريس المقبلة، وعلى رأسها منتخب اليد ورفع الأثقال والملاكمة والرماية وغيرها من الألعاب.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز الألعاب المنتظر تحقيق ميداليات عن طريقها فى التقرير التالى:

منتخب اليد

آمال عريضة على منتخب رجال كرة اليد فى الدورة الأولمبية باريس 2024 فى ظل التواجد فى المربع الذهبى فى النسخة الأخيرة بطوكيو وتحقيق المركز الرابع، فضلا عن تحقيق البطولة الأفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه مؤخرا فى النسخة التى أقيمت فى القاهرة مؤخرا والمؤهلة لباريس 2024.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

عبد الرحمن عرابى بطل الملاكمة

كما أن أسرة الملاكمة المصرية والجماهير المتابعة للرياضة بصفة عامة تحمل آمالا عريضة على اللاعب عبد الرحمن عرابى فى تحقيق ميدالية أولمبية فى باريس 2024، لما حققه اللاعب من إنجازات على الصعيد الأفريقى والدولى، حيث اتفق مسئولو اتحاد الملاكمة مع خبير كوبى لتدريب المنتخب قبل الدورة الأولمبية.

عزمى محيلبة بطل الرماية

تضع رياضة الرماية آمالها على بطل مصر العالمي عزمي محيلبة الحاصل مؤخرا، الميدالية الذهبية لمنافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى أقيمت مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كريم كحلة وسارة سمير

كما أن رياضة رفع الأثقال تضع ثقتها على صائدي الذهب الثنائى كريم أبو كحلة وسارة سمير، خاصة أن رياضة رفع الأثقال على مدار التاريخ صاحبة النصيب الأكبر فى التتويجات العالمية.