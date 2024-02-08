الامارات | نصف نهائي «أومورفيا للبولو» ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم، الدور نصف النهائي من بطولة «أومورفيا» الأولى للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت.

وتقام المباراة الأولى بين فريقي أبوظبي بولو وانكورا بولو، فيما يشهد اللقاء الثاني مواجهة قوية بين فريقي الفيصل بولو، والإمارات بولو.

ويتأهل الفائزان من مباراتي اليوم للمباراة النهائية المقررة الأحد المقبل.

وشهدت الجولة الافتتاحية، أول من أمس، فوز فريق أبوظبي بولو على فريق «ايه ام» بولو 5-4، و«الفيصل بولو» على فريق انكورا بولو 9-8، وفريق الإمارات بولو على «غنتوت بولو» 8-7.