موعد مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا 2023

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستجمع بين منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مع نظيره منتخب نيجيريا، بعد خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، على حساب الكونغو الديمقراطية.

وفاز منتخب كوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب الحسن واتارا.

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وسجل هدف سباستيان هالر هدف كوت ديفوار الوحيد في المباراة، فى الدقيقة 65 بمهارة فردية، من كرة عرضية بتسديدة خدعت حارس المرمى وسكنت الشباك.

وكان منتخب نيجيريا، قد تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما أطاح بنظيره جنوب أفريقيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر أن يلعب منتخب كوت ديفوار ( البلد المستضيف)، ضد نيجيريا، في نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري.

وستقام مباراة نهائي أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا، على ملعب استاد إبيمبي الأولمبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.