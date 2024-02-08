شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع باتشيكو لتسوية مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمو باتشيكو المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز مستغلين تواجده فى القاهرة بعد رحيله عن الفريق السماوى للاتفاق معه على تسوية مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى إسدال الستار على قضية البرتغالى باتشيكو بعد شكوى الأخير للنادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد رحيله عن الفريق فى 2021 للحصول على مستحقاته المتأخرة البالغة 450 ألف دولا.

ويحاول مسئولو نادى الزمالك الوصول إلى حل مرضى مع باتشيكو قبل 30 أبريل 2024 وهى المهلة التى المحددة للنادى لدفع مستحقات باتشيكو قبل صدور أى قرار من الاتحاد من الدولى لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد مجدداً للقلعة البيضاء.