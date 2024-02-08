شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة الجونة بعد وداع كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ، اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته داخل معسكره بالكلية الحربية، لمواجهة فريق الجونة فى الدورى، وذلك بعد الخروج مؤخراً من الدور نصف النهائى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام طلائع الجيش.

وكان على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته على استاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر اليوم الخميس.

ويستعد المصرى لمباراة الجولة الثانية عشر من الدورى، والتى تجمعه بنظيره فريق الجونة، والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير الجارى.

كان المصرى قد خاض مباراة الدور نصف النهائى من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وهى المباراة التى انتهت بفوز الطلائع بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد نهاية المباراة فى وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.