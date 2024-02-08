موعد نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره قطر في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023، وذلك بعدما فاز على كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي في نصف نهائى البطولة.

موعد مباراة الأردن القادمة في نهائي كأس آسيا 2023

من المقرر أن يلتقي منتخب الأردن نظيره قطر بعدما فاز على منتخب إيران، وذلك في المباراة التي تقام بينهما يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية والأردن.

تشكيل الأردن المتوقع ضد قطر في نهائي كأس آسيا 2023

حارس المرمى:يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

تشكيل قطر المتوقع ضد الأردن في نهائي كأس آسيا 2023

حارس المرمى:مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق.