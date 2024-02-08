شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقود تشكيل الزمالك لمواجهة شباب 2003 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل الأبيض لخوض المباراة الودية أمام فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بالنادي بعد قليل. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عواد . خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- محمود علاء - حمزة المثلوثي - محمد السيد. خط الوسط: زياد كمال - عمار ياسر - محمد عاطف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - عبدالله السعيد. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. وجاء تشكيل فريق 2003 على النحو التالي: حراسة المرمى: معاذ علاء الدين. خط الدفاع: عبد الرحمن علي - محمود دسوقي - محمد كمال -أيمن الجزار. خط الوسط: طارق علاء - مصطفى بسيوني - حازم أسامة - مازن عادل. خط الهجوم: محمد صلاح - علي ميدو.

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