الامارات | لينغارد ينتقل إلى دوري آسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب وسط المنتخب الانكليزي ومانشستر يونايتد السابق جيسي لينغارد انه يريد "الاستماع بكرة القدم من جديد"، بعد ان وقّع لفريق أف سي سيول الكوري الجنوبي اليوم الخميس.

وبقي ابن الـ 31 عاما من دون ناد منذ رحيله عن نوتنغهام فوريست في نهاية الموسم الماضي.

لينغارد الذي أمضى 22 عاماً في يونايتد قبل ان يغادر أولد ترافورد في 2022، اشار الى انّ الانضمام الى سيول هو تحد جديد وانه "جاهز لقبوله".

وصرّح للمراسلين في المؤتمر الصحافي بعد استقباله من الجماهير في المطار "انها بداية جديدة لي، فصل جديد في مسيرتي".

وتابع "اريد فقط ان استمتع بلعب كرة القدم، ان اضع الابتسامة على وجوه الناس وان اظهر للجمهور الكوري ما استطيع فعله".

وقال لينغارد إنه تلقى "عروضا عدّة" لكنها كانت "جميعها شفهية" مشيرا الى انه انضم الى سيول لانه التزم التوقيع معه.

وكان نادي سيول انهى الموسم الماضي في المركز السابع من اصل 12 فريقا في الدوري المحلي، وكشف في بيان له انه وقع "مع الاسم ذات القيمة الاكبر في تاريخ الدوري الكوري الممتد على 41 عاماً".