أندية سيتي كلوب تؤكد تقديم كل دعمها لـ علاء نبيل

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اختياره مديرًا فنيًا للجبلاية

الخميس 08/فبراير/2024 - 01:25 م 2/8/2024 1:25:46 PM

استقبل الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب الكابتن علاء نبيل المدير الفني الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم مهنئاً بخطوته الجديدة ومؤكداً على دعم مجموعة سيتي كلوب له من أجل نجاح مهمته، وذلك بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة المشرف على النشاط الرياضي والكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع كرة القدم.

وأشار الدكتور مصطفى عزام إلى أن قطاع كرة القدم بسيتي كلوب يعد من أكبر كيانات اللعبة في مصر لما يمتلكه من عناصر بشرية مؤهلة في فروعه كافة بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى شبكة ملاعب في جميع المحافظات وأحدث أدوات ولوازم التدريب، موضوعة كلها لخدمة الأهداف الوطنية ولكافة الهيئات الساعية لخدمة الكرة المصرية وفي مقدمتها بطبيعة الحال الاتحاد المصري لكرة القدم.

أضاف رئيس المجموعة أن هذه الخطوة تنطلق من استراتيجية سيتي كلوب القائمة على خدمة الرياضة المصرية من خلال المساهمة في تكوين قاعدة سليمة من الناشئين في كل اللعبات بجميع المحافظات وصولاً لمستقبل جيد للمنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات المقبلة.

من جانبه أعرب الكابتن علاء نبيل المدير الفني الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم عن امتنانه للحفاوة والتكريم الذي لقيه من أسرة سيتي كلوب، بالإضافة إلى سعادته بالتعاون مع كيانات متعددة مثل سيتي كلوب الذي سيعود إيجاباً على الكرة المصرية.