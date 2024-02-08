شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحمد حمدى.. إصابة إيشو بشد عضلى فى أول ظهور مع جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد عبد الرحيم الشهير بـ "إيشو" لاعب الزمالك لشد عضلى فى ودية الأبيض مع شبابه التى أقيمت ظهر اليوم الخميس فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى فى الفترة المقبلة.

وتأتى إصابة إيشو فى الظهور الأول للاعب مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك،وبعد لحظات من إصابة زميله أحمد حمدى الوافد الجديد للقلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن خلال اليومين الماضيين عن تجديد عقد أحمد عبد الرحيم "إيشو" الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.