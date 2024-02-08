"مخدش شارة ليفربول ليه؟".. ميدو يتحدث عن دور صلاح مع المنتخب: "عمره ما كان قائد"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن دور محمد صلاح نجم فريق ليفربول في دور القائد، مع المنتخب الوطني، مقارنة بالنجوم الكبار في المنتخبات.

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا، بشد في العضلة الخلفية، وغادر معسكر المنتخب للعلاج في إنجلترا.

وقال ميدو في برنامج بودكاست عبر السوشيال ميديا: "هل ميسي كقائد للأرجنتين مثل صلاح كقائد لمصر؟، صلاح نجم مصر، لكن هل ما يقوم به مع المنتخب مثل الذي يقوم به ميسي مع الأرجنتين؟".

أضاف: "هل صلاح يفعل مثلما يفعل رونالدو مع البرتغال؟، ويوجه اللاعبين في ركلات الجزاء، ويقول أنت من ستسدد وأنت من تليه، ويفرض شخصيته على الجميع".

أكمل: "صلاح تطور من ناحية قوة عقليته، لكنه عمره ما كان قائدا في الملعب، والدليل على ذلك، هو لماذا لم يحصل على شارة القيادة في ليفربول؟".

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