شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 8/2/2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل لتقديم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سبب ظهور إمام عاشور بواقي للرأس في مران الأهلي، والزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية، والزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية.

مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل لتقديم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن .

سبب ظهور إمام عاشور بواقي للرأس في مران الأهلي.. صور

ظهر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي مرتديا واقي للرأس خلال مشاركته في مران فريقه اليوم الخميس ضمن التحضير لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية