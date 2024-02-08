الخليج 365 يكشف سر غياب حسام حسن عن أول جلسة مع جمال علام

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع، سر غياب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، عن جلسة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للتنسيق بشأن المرحلة المقبل.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بعقد اجتماع تنسيقي، مع إبراهيم حسن مدير المنتخب الجديد، لترتيب للمرحلة المقبلة.

وعلم موقع الخليج 365، أن غياب حسام حسن عن الاجتماع جاء لتواجده في المملكة العربية السعودية حاليا، لحضور نهائي كأس موسم الرياض، الذي يقام اليوم الخميس بين النصر والهلال.

وأضاف المصدر، أن حسام حسن، سوف يتوجه مباشرة إلى كوت ديفوار، لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين نيجيريا وكوت ديفوار، بعد تلقيه دعوة ضمن أساطير القارة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن خلال الأيام الماضية، تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني بشكل رسمي، بدلا من روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد خروج المنتخب الوطني مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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