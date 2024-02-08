شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقل تدريباته من ملعب حلمي زامورا إلي الهدف بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك علي نقل تدريبات الفريق الجماعية من حلمي زامورا إلي ملعب الهدف باكتوبر، وتأتي خطوة مسئولو الزمالك بنقل التدريبات الجماعية بسبب قرار ترميم أرضية ملعب حلمي زامورا التي تضررت بسبب إقامة خيمة الانتخابات عليها.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، بعد خوض مباراتين وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.