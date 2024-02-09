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أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 8/2/2024

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القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 8/2/2024 شهدت العديد من الأخبار الهامة، والتي جاء في مقدمتها إصابة أحمد حمدي فى ودية الزمالك وشباب 2003.

 

الزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق الشباب مواليد 2005 6/1 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري.



إصابة أحمد حمدي فى ودية الزمالك وشباب 2003

تعرض أحمد حمدي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاصابة في القدم، خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق صباح اليوم، الخميس علي ملعب النادي ضد فريق الشباب مواليد 2003.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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