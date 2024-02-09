القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 8/2/2024 شهدت العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها إصابة أحمد حمدي فى ودية الزمالك وشباب 2003.

الزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق الشباب مواليد 2005 6/1 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري.