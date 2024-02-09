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القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 8/2/2024 شهدت العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها إصابة أحمد حمدي فى ودية الزمالك وشباب 2003.
الزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق الشباب مواليد 2005 6/1 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري.
تعرض أحمد حمدي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاصابة في القدم، خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق صباح اليوم، الخميس علي ملعب النادي ضد فريق الشباب مواليد 2003.
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