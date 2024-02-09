شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 8 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 2 / 2024 فى مقدمتها، أحمد عبد القادر يُطالب الأهلى بالموافقة على عرض سيفاس التركى.

أحمد عبد القادر يُطالب الأهلى بالموافقة على عرض سيفاس التركى

طلب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلى السماح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي مازالت في بعض الدوريات الخارجية ومنها الدوري التركي .

حسام حسن يُعيد رمضان صبحي للمنتخب في معسكر الإمارات

كشف مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، أن العميد استقر على استدعاء رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمعسكر المنتخب المقبل في الإمارات.

حسام حسن مع تركى آل الشيخ وميدو على هامش نهائى موسم الرياض.. صور

ظهر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رفقة أحمد حسام ميدو ورئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في ملعب المملكة أرينا قبل نهائي كأس موسم الرياض المُقام حايلاً بين النصر والهلال.

الزمالك ينقل تدريباته من ملعب حلمي زامورا إلي الهدف بأكتوبر

استقر مسئولو نادى الزمالك علي نقل تدريبات الفريق الجماعية من حلمي زامورا إلي ملعب الهدف باكتوبر، وتأتي خطوة مسئولو الزمالك بنقل التدريبات الجماعية بسبب قرار ترميم أرضية ملعب حلمي زامورا التي تضررت بسبب إقامة خيمة الانتخابات عليها.

عقوبات رابطة الأندية..تغريم طارق العشري وإيقاف لاعب سيراميكا

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الدور نصف نهائي للبطولة التي أوشكت على نهايتها

الأهلي يقرر إعارة مهاجمه الغانى الصاعد صامويل أبوبونج للمصرية للإتصالات

قرر مسئولو النادي الأهلي إعارة الغاني صامويل أوبونج، لاعب الفريق الذي تم التعاقد معه مؤخراً لنادي المصرية للإتصالات من أجل اكتساب الخبرات والإحتكاك المناسب على أن يعود اللاعب بعد الإعارة وإكتساب الخبرات للأهلي.