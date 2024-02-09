رونالدو يرد على هجوم جماهير الهلال بتصرف “مشين”.. فيديو

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر على هجوم جماهير الهلال عليه في مباراة كأس موسم الرياض والتي أقيمت على ملعب كينجدوم أرينا.

وخسر رونالدو رفقة النصر كأس موسم الرياض بعد الهزيمة من الهلال بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كينجدوم أرينا.

وتعرض رونالدو لهتافات معادية من قبل جماهير الهلال أثناء دخوله إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وقامت برمي وشاح باللون الأبيض والأزرق على نجم النصر.

وقام رونالدو بالرد على جماهير الهلال بطريقة مشينة، حيث طالب أنصار الأزرق لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق في الواقعة وفحص مقاطع الفيديو، وتوقيع عقوبة على لاعب النصر.

وكانت جماهير الهلال قد هتفت ضد رونالدو خلال مباراة النصر، فيما رد البرتغالي بإشارته نحو أذنيه، مشيرًا إلى أنه لا يستمع نهائيًا لهذا الهجوم.