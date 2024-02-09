الامارات | إصابة في الرسغ تُبعد البلوشي عن «آسيوية الأثقال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبعدت الإصابة في رسغ اليد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال عيسى البلوشي، عن المشاركة في منافسات وزن (89 كغم) أمس، ضمن البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، ويسدل الستار عليها غداً، فيما يتأهب الثنائي عزالدين الغفير ومؤيد النجار لمعانقة المجد القاري في منافسات وزني 109 وفوق 109 كغم، في المشهد الختامي للبطولة التي تشهد مشاركة أبطال العالم، كما أنها تمثل المحطة قبل الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ولم يحالف التوفيق منذر الجسمي في منافسات وزن (67 كغم) وفاطمة ناروئي بوزن (64 كغم)، ومي المدني بوزن (71 كغم)، إذ جاء ترتيبهم بالمركز الثامن والتاسع والـ11 على التوالي خلال منافسات الأيام الثلاثة الماضية، لكن في الوقت نفسه حسّنوا أرقامهم الشخصية مقارنة بمشاركتهم الأخيرة في البطولة العربية الأخيرة، لاسيما أن منذر وفاطمة يشاركان للمرة الأولى في «الآسيوية» والثانية في بطولة خارجية.

من جهته، قال مدرب المنتخب رضا البطوطي في تصريحات صحافية، إن «الهدف من وجود رباعي الأوزان الخفيفة هو اكتساب الخبرة والاحتكاك والارتقاء بالمستوى، خصوصاً أن معظمهم يوجد للمرة الأولى في بطولة كبرى بهذا الحجم».

وأوضح: «آسيا تسيطر على الأوزان الخفيفة عالمياً، وهذه البطولة إذا ما استثنينا الصين التي فضلت إراحة رباعيها بعد سلسلة من المشاركات المتواصلة، فهي بمثابة بطولة عالم وليست بطولة قارية فقط، والتواجد فيها مكسب كبير لعناصر المنتخب، وننتظر بترقب اليوم الأخير بمنافسات الأوزان الثقيلة التي نعوّل فيها كثيراً على عزالدين الغفير ومؤيد النجار لصعود منصة التتويج، لأنهما يملكان القدرات التي تمكنهما من المنافسة بعد ما حققاه عربياً وفوزهما بست ميداليات ذهبية».

وعن إصابة البلوشي، قال: «الإصابة بسيطة، وفضلنا إراحته حتى لا تتفاقم، وبعد تعافيه سيواصل التدريبات استعداداً لكأس الإمارات محلياً وبطولة العالم في تايلاند، والحدثين في مارس وأبريل المقبلين».