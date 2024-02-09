شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على منح محمد صبحى الفرصة فى حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز على منح الفرصة لمحمد صبحى فى حراسة مرمى الأبيض،خاصة أنه رفض البناء على التقارير التى تسلمها عن الفريق،معتمداً على رؤيته فى الملعب،لمستوى اللاعب،قبل تحديد مصيره.

ويمنح جوميز الفرصة لمحمد صبحى فى المباريات القادمة لعلمه أنه حارس دولى وقادر على العودة إلى مستواه الطبيعى الذى كان عليه فى الفترات السابقة،وربما تكون مباراة الإسماعيلى الأولى التى يشارك فيها الحارس أساسياً فى عهد البرتغالى.

فى سياق مختلف يناقش مسئولو نادى الزمالك، مع البرتغالي جوزيه جوميز تشكيل جهازه المعاون، من حيث المساعدين المحليين، خاصة بعدما اعتذر معتمد جمال المدير الفني السابق عن عدم استكمال المهمة مع جوميز، ورفضه العمل كمساعد فى الجهاز المعاون.

ويضم جهاز جوزيه جوميز مع الزمالك 3 مساعدين أجانب، هم أندري بيكي مدرب مساعد، ولويس فيسينتي مدرب حراس، وجواو ميجيل مدرب أحمال، بالإضافة إلى استمرار أحمد مجدى، حيث سيتم مناقشة المدرب البرتغالى في إمكانية الاكتفاء بهذا الجهاز أم سيحتاج لمدرب مصري مساعد بجانب أحمد مجدى لمعاونته في المرحلة المقبلة.

واستقر مسئولو نادى على استمرار عبد الواحد السيد في منصب مدير الكرة للفريق، مع رحيل أحمد حسنى عن الجهاز الإدارى، وعودة عمرو أبو العز لرئاسة الجهاز بعدما كان رحل عنه في ديسمبر 2021.