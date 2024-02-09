شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الونش بالصليبي تٌقرب محمود علاء من التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البييضاء والذى ينتهى أخر الموسم،لحاجة الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لخدماته خلال الفترة القادمة،بسبب النقص الشديد فى مركز الدفاع.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على عقد جلسة مع محمود علاء خلال الأيام القليلة القادمة لتجديد عقده مع القلعة البيضاءنخاصة بعد إصابة محمود حمدى الشهير بـ "الونش" بالرباط الصليبى للمرة الثالثة خلال موسم ونصف وإرباك حسابات الفريق.

ويرحب محمود علاء بتجديد عقده مع القلعة البيضاء دون أى شروط خاصة أن يعتبر الزمالك بيته،ولكن ينتظر جلسة مجلس الإدارة معه خلال الأيام القادمة للاتفاق على بنود وتفاصيل العقد الجديد الذى يعتزم اللاعب توقيعه مع الفريق.

فى سياق مختلف يخضع محمود حمدى الونش لاعب الزمالك إلى جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة والتأكد من تشخصيها بقطع جزئى في الرباط الصليبى للركبة.

الونش تعرض للإصابة خلال تدريب الفريق السبت الماضى، وخضع لفحوصات طبية، وأشعة ، أثبتت الإصابة ، والتي ستبعده عن الفريق الأبيض عدة أشهر يتم تحديدها بعد السفر الى المانيا للعلاج .

ومن المقرر أن يحدد الطبيب في ألمانيا موعد إجراء الجراحة للاعب محمود حمدى الونش، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب، و فترة التأهيل حتى تمام شفاؤه و عودته للملاعب مرة أخرى .

ويطير الونش إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، للعرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.