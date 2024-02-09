جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اليوم الجمعة، الموافق 9 فبراير 2024، مجموعة من اللقاءات المهمة في مختلف دوريات العالم، التي يأتي على رأسها مباراة بورسيا دورتموند ضد فرايبورج، ضمن منافسات الدوري الألماني.

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تستعرض “بوابة الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة…

الدوري الألماني:

بورسيا دورتموند وفرايبورج- الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 5.

قادش وريال بيتيس- الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 3.

ساليرنيتانا وإمبولي- الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي:

مارسيليا وميتز – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 4