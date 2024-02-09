نجل أسطورة ريال مدريد يقترب من بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ، بدأ في التخطيط المبكر لإبرام صفقات مميزة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب النادي الألماني، في تدعيم صفوفه عبر التعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي، بعدما فشل الصيف الماضي في ضم البرتغالي جواو بالينيا، لعدم قدرة فولهام على إيجاد البديل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فقد ظهر اسم جديد على رادار نادي بايرن ميونخ، وهو اللاعب الشاب فيدريكو ريدوندو، البالغ من العمر 21 عامًا، ونجل أسطورة ريال مدريد فرناندو ريدوندو.

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الجدير بالذكر أن فيدريكو ريدوندو، يلعب حاليًا في صفوف نادي أرجنتينوس جونيورز، وينتهي عقده مع الفريق بنهاية موسم 2024، وتقدر قيمته السوقية بنحو 9 ملايين يورو.

ويحتل نادي بايرن ميونخ، المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ليفركوزن، قبل صدامهما المرتقب غدًا السبت.