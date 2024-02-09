شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينتظم اليوم فى تدريبات الأهلى استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الاهلى، فى تدريبات فريقه اليوم، الجمعة، بعدما منحه الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر راحة من مران الأمس بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية ‏المقامة في كوت ديفوار.‏ وينتظم ديانج في تدريبات الأهلى اليوم استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد الجزائري.‏

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة الاثنين الماضي باستاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

من ناحية أخرى، تعاقد الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف قادماً من مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا. كما ضم الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف مقابل مليوني يورو يتم تسديدهم على عامين.

وضم الأهلي محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء بعد إصابة محمد الشناوي بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم.