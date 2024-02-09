الامارات | مدرب ألماني شاب على رادار برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحف كاتالونية أن نادي برشلونة يضع ضمن خياراته مجموعة من المدربين الألمان لتعويض رحيل مدربه الحالي تشافي بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل. وقالت "سبورت" أن من بين الأسماء المرشحة، المدرب الألماني الشاب جوليان ناغلسمان (36 سنة)، المدير الفني حاليا لمنتخب ألمانيا، حيث كشف عن أنه ليس لديه أي ضمانة بأنه سيكون في مكانه بنهاية كأس أوروبا والتي تقام في ضيافة ألمانيا الصيف المقبل.

ويؤكد هذا الامر الشائعات في ألمانيا أخيرا، بأن الألماني يورغن كلوب الذي أعلن أيضا رحيله رسميا عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، يعد المرشح الأبرز لتعويض ناغلسمان.

ويضع برشلونة أسماء مثل كلوب وتوماس توخل وناغلسمان، لكن يبدو الاخير المرشح الأبرز، خاصة وأن توخل يقود بايرن ميونيخ ولا يبدو بأي حال من الاحوال راحل عن منصبه، بينما ناغلسمان، قد يكون الخيار المثالي بالنسبة لبرشلونة، رغم أنه لم يثبت نفسه تحت الضغط، بعد أن راكم نتائج كارثية خلال الفترة التي درب فيها بايرن ميونيخ.