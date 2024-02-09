ليس للبيع..  باريس سان جيرمان يغادر حديقة الأمراء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أن الفريق الفرنسي سوف يترك ملعب "حديقة الأمراء" الذي استخدمه كملعب رئيسي للفريق لمدة 50 عامًا.

ويسعى الفريق الفرنسي منذ مدة، للاستحواذ على ملكية الملعب الذي تلعب عليه مباريات الفريق منذ عام 1974، ولكن تم رفض عروضه من جانب الحكومة.

وأكد الخليفي بعد اجتماع "يويفا" لكرة القدم الأوروبية الذي عُقد اليوم في باريس وتم فيه إعادة انتخابه كرئيس لرابطة الأندية الأوروبية وتعيينه عضوًا في اللجنة التنفيذية ليويفا: "انتهى الأمر، سنغادر ملعب حديقة الأمراء".

ناصر الخليفي

ليعلن عن وقف المفاوضات مع بلدية العاصمة، بعد أن تمكنت عمدة المدينة آن هيدالغو، من تسجيل الملعب كتراث للمدينة، مما يعرقل عملية البيع.

وأعلن الخليفي بذلك وقف المفاوضات مع بلدية العاصمة بعدما تمكنت عمدة المدينة، آن هيدالغو، من تسجيل الملعب كتراث للمدينة، مما يحول دون بيعه.

وكشفت مصادر في النادي على أنه ستتم وقف أي مشروع لإصلاح أو تجديد الملعب، الذي تم بناؤه في عام 1972 ويستوعب 45 ألف مشجع.

ويحاول صندوق قطر للاستثمارات الرياضية، شراء الملعب منذ أن انتزع حقوق ملكية نادي سان جيرمان في عام 2011، واشترط إتمام عملية الشراء على شرط أن يستثمروا فيه، وقد كانت هيدالغو ترحب بهذا الأمر قبل أن تتغير وجهة نظرها وتعارض الصفقة الآن.

وفي الوقت الحالي، يلعب فريق باريس سان جيرمان على الملعب بناءً على امتياز مدفوع، يبلغ 2 مليون يورو سنويًا حتى عام 2044.

ملعب حديقة الأمراء

وأبدى باريس سان جيرمان عزمه شراء ملعب فرنسا الواقع في ضواحي باريس، بالقرب من منطقة سان دوني، شمال العاصمة الفرنسية، والذي يتسع لحوالي 80 ألف متفرج، ولكنه في النهاية لم يشارك في المناقصة التي أقامتها الحكومة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن نادي الفرنسي، قام باستكشف أراضي تقع في ضواحي باريس، خلال الأشهر الأخيرة، بهدف إنشاء ملعب جديد للفريق.