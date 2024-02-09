ريال مدريد يصارع بايرن ميونخ على نجم جيرونا

أشار تقرير صحفي ألماني، اليوم الجمعة، إلى أن فريقي بايرن ميونخ وريال مدريد الإسباني، يركزان على نفس الخيار البديل للكندي ألفونسو ديفيز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى النادي الألماني، لحسم تجديد عقد الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، الذي ينتهي في صيف 2025، أما ريال مدريد يستهدف ضم اللاعب الكندي في 2024.

وشارك النجم الكندي، مع بايرن ميونخ، في 27 مباراة في جميع البطولات، هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا، وصنع 3 آخرين، قبل تعرضه للإصابة أمام مونشنجلادباخ في الجولة 20 من البوندسليجا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألماني، فإن بايرن ميونخ وضع ميجيل جوتيريز ظهير أيسر جيرونا، كبديل مناسب حال رحيل ألفونسو ديفيز.

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ونوهت “ريال مدريد يستهدف أيضا ضم ميجيل جوتيريز، حال فشل التعاقد مع ديفيز في صيف 2024”.

وكان ريال مدريد قد باع جوتيريز إلى جيرونا قبل موسمين، ويملك 50% من رسوم بيعه، مع شرط جزائي بقيمة 8 ملايين يورو لإعادة شرائه.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد جوتيريز، لأي فريق آخر، 40 مليون يورو، بعدما جذب أنظار ثنائي البريميرليج، مانشستر سيتي وآرسنال.