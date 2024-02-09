رسمياً.. صالح الماجري يعلن إعتزاله كرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن صالح الماجري أسطورة كرة السلة التونسية إعتزاله بشكل رسمي بعد مسيرة حافلة بالانجازات على مستوى منتخب تونس او الأندية التي لعب لها.

وكشفت تقارير تونسية عن قرار الماجري صاحب الـ 37 عاماً إعتزاله كرة السلة نهائياً.

بدأ صالح الماجري مسيرته مع فريق النجم الساحلي التونسي قبل أن يخوض تجربة مميزة مع ريال مدريد الاسباني.

وخاض الماجري أبرز تجاربه في الدوري الأمريكي إن بي إيه عبر بوابة فريق دالاس مافريكس، قبل ان يعود للعب مع عدة اندية عربية أبرزها بيروت اللبناني والجهراء الكويتي.

وتوج صالح الماجري مع منتخب تونس عامي 2011 و 2020 بكأس أمم أفريقيا كما فاز مع ريال مدريد بلقب كأس ملك اسبانيا.