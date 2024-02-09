برشلونة يكشف حقيقة بيع نجومة للتعاقد مع مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه نادي برشلونة الإسباني رسالة صادمة، إلى اللاعب الفرنسي مبابي، مهاجم فريق سان جيرمان الفرنسي، الذي تم ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى ملعب النادي الكتالوني.

يرتبط مبابي بعقد لا يزال ساريًا مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2024، قد يتجه نحو الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، نظرًا لعدم تمديد ارتباطه بفريق العاصمة الفرنسية.

مبابي

ومع ذلك، كان برشلونة أحد الفرق المرتبطة باكتساب خدمات كيليان مبابي، ولكن المدير الرياضي البرتغالي ديكو جاء ليُنفي هذه الافتراضية.

ورد ديكو في مقابلة نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، على إمكانية التوقيع مع مبابي عن طريق بيع الهولندي فرينكي دي يونج والأوروجواياني رونالد أراوخو.

وصرح اللاعب السابق لبرشلونة قائلًا: "أنا لست متأكدًا من ما سيحدث مع مبابي، ولكن من السيء جدًا التخلي عن أراوخو ودي يونغ من أجله، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى تدهور القائمة و سيجعلنا أسوأ".

ديكو

ويعاني البلوجرانا في موسمه الحالي، من سوء النتائج بشكل خاص على المستوى المحلي، وخسر الفريق نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 1-4 أمام ريال مدريد، وودع كأس الملك في دور ربع النهائي، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن صدارة الليجا التي يتصدرها منافسه التاريخي ريال مدريد.

ويتمتع فريق برشلونة بتشكيلة هجومية قوية، تضم عددًا من الأسماء المهمة، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وجواو فيليكس البرتغالي المعار من أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا.

ومع ذلك، سيكون وصول مبابي إلى "كامب نو"، صفعة للغريم الأبدي ريال مدريد من جهة، وضمانًا لمستقبل الفريق الهجومي من جهة أخرى، لكن الراتب العالي للاعب يجعل الأمور صعبة على برشلونة.