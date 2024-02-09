شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة البداية الرسمية تمهد طريق النجاح لحسام حسن مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، سيستهل أولى مبارياته مع منتخب مصر فى 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية فى الإمارات، التى تضم مع الفراعنة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا، إلا أن الاختبار الرسمي سيتأجل حتى يونيو المقبل فى مباراتي غينيا بيساو، وبروكينا فاسو.

ونستعرض فى التقرير التالي، ماذا يفعل المدربون في الألفية الجديدة فى ضربة بداياتهم مع الفراعنة، حيث قاد المنتخب 11 مدربا عقب حقبة الجوهري، فاز 8 مدربين بمباراتهم الأولى، وتعادل مدرب وحيد، وتلقى الفراعنة هزيمتين.

ونستعرض سجل المباراة الأولى للمدربين فى الألفية الجديدة كالتالي:





محسن صالحتولى تدريب منتخب مصر فى الفترة ما بين 2002 – 2004، وأول مباراة رسمية له مع المنتخب الوطنى كانت أمام مدغشقر فى تصفيات أمم أفريقيا 2004 وخسر الفراعنة 0/1.





ماركو تارديلي تولى تدريب منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006، وشهدت أول مباراة رسمية له الفوز على السودان 3-0 (6 يونيو 2004 - تصفيات كأس العالم)"





حسن شحاتةتولى تدريب منتخب مصر فى الفترة ما بين 2004 إلى 2011، وأول مباراة رسمية له مع المنتخب كانت أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2006، وفاز منتخب مصر بنتيجة 1/4.





بوب برادلي تولى المدرب الأمريكي قيادة منتخب مصر بعد ولاية حسن شحاته الذهبية وشهدت أول مباراة رسمية له الفوز على موزمبيق 2-0 (1 يونيو 2012 - تصفيات كأس العالم)"





شوقى غريبتواجد مع منتخب مصر فى الفترة ما بين 2013 إلى 2014، وكانت أول مباراة رسمية له أمام السنغال فى تصفيات أمم إفريقيا 2015 وخسر المنتخب بنتيجة 0/2.





هيكتور كوبر قاد المدرب الأرجنتيني الفراعنة نحو حلم التأهل للمونديال وأول مباراة رسمية له انتهت بالفوز على تنزانيا 3-0 (14 يونيو 2015 - تصفيات كأس أمم إفريقيا)





خافيير أجيري المدرب المكسيكي لم يدم طويلا بعد الخروج المخيب من كأس امم افريقيا في مصر من دور الـ16، لكنه حقق فوزا غلى أول مباراة رسمية على زيمبابوي بنتيجة 1-0 (21 يونيو 2019 - كأس أمم إفريقيا)





حسام البدرىقاد المنتخب فى الفترة من 2019 حتى 2021، وأول مباراة له مع الفراعنة كانت أمام كينيا فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، وانتهت بالتعادل 1/1.





كارلوس كيروش تولى المدرب البرتغالي تدريب منتخب مصر قرابة 7 أشهر وتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا والمباراة الفاصلة لكأس العالم لكنه خسر في المرتين بضربات الترجيح، واستهل مشواره بالفوز على ليبيا في أول مباراة رسمية بنتيجة 1-0 (8 أكتوبر 2021 - تصفيات كأس العالم).





إيهاب جلاللم تدم ولاية إيهاب جلال طويلا مع المنتخب الوطني، استهل مشواره بالفوز على غينيا بنتيجة 1/0 في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، لكنه خسر من أثيوبيا في الجولة الثاية ثم من كوريا وديا ورحل سريعًا عن المنتخب.





روي فيتوريابدأ فيتوريا بشكل مميز في أول مباراة رسمية مع الفراعنة، وفاز المنتخب الوطنى على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت إيفوار.