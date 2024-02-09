شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق يمنح حسام حسن روشتة النجاح مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح محمد صلاح، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، المدير الفني لمنتخب مصر الجديد حسام حسن، الذي تولى قيادة منتخبنا الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، والذي تم إقالته خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بالابتعاد عن الظهور الإعلامي والعمل محللا فنيا.

وقال لاعب الزمالك السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "يجب على التوأم ترك العمل في الإعلام، والابتعاد عن الرد على الرافضين لتواجدهم فى تدريب منتخب مصر وضد تجربة وجود مدير فني وطني".

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق، "أنصح حسام حسن بضرورة ترك الحديث فى الإعلام للمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني والذى تم تعيينه لهذه الوظيفة، ويجب عليه ترك التحليل والتركيز مع منتخب مصر ومتابعة لاعبيه".

حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، سيستهل أولى مبارياته مع منتخب مصر فى 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية فى الإمارات، التى تضم مع الفراعنة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا، إلا أن الاختبار الرسمي سيتأجل حتى يونيو المقبل فى مباراتي غينيا بيساو، وبروكينا فاسو.