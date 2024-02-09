شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق يمنح حسام حسن روشتة النجاح مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
وقال لاعب الزمالك السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "يجب على التوأم ترك العمل في الإعلام، والابتعاد عن الرد على الرافضين لتواجدهم فى تدريب منتخب مصر وضد تجربة وجود مدير فني وطني".
وأضاف مدرب الزمالك الأسبق، "أنصح حسام حسن بضرورة ترك الحديث فى الإعلام للمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني والذى تم تعيينه لهذه الوظيفة، ويجب عليه ترك التحليل والتركيز مع منتخب مصر ومتابعة لاعبيه".
حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، سيستهل أولى مبارياته مع منتخب مصر فى 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية فى الإمارات، التى تضم مع الفراعنة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا، إلا أن الاختبار الرسمي سيتأجل حتى يونيو المقبل فى مباراتي غينيا بيساو، وبروكينا فاسو.
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