الامارات | تصريح شديد اللهجة من مدير منتخب مصر.. هذا ما سيحدث مع اللاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير منتخب مصر الأول إبراهيم حسن، أن الفترة القادمة للمنتخب ستكون صعبة خاصة في ظل ارتفاع معدل أعمار لاعبي المنتخب المصري، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيبدأ في التعامل مع الوضع الحالي بحرفية، وحزم، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مجال "للدلع" على حد قوله لأي لاعب.

وأشار إبراهيم حسن، توأم المدرب المصري وقائد المنتخب المصري حسام حسن، أنه يوجد لاعبون لم يستغلهم المنتخب في كأس أمم إفريقيا، موضحا أن الجهاز الفني سيختار اللاعب الأنسب للمنتخب،

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "سي بي سي" المصرية: "المهمة صعبة جدًا مع منتخب مصر وهذا حمل كبير جدًا، الفترة القادمة مقبلين على كأس العالم 2026 أمامنا عامين، ومعدل العمر يتقدم، الأمر صعب وتولى مسؤولية منتخب مصر ليس نزهة".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك مجموعة جديدة تعمل مع المجموعة الحالية، أنا وحسام جزئية السن لا تفرق معنا، اللاعب الذي يقف على قدمه سيكون متواجدًا، ولكن يجب أن نعمل حساب تصعيد لاعبين جدد ونعمل على المنتخب الأولمبي، لا مجال لدينا (للدلع ولن نطبطب) على لاعب، لو غابت (الجدعنة والرجولة) لن تكون متواجدًا وسألعب بأي أحد، حتى لو لاعب صغير ولم يلعب أي مباراة ودية".

وتابع: "اللاعب الذي سيتواجد في المنتخب يجب أن يأكل العشب في الملعب، ويكون سعيدًا جدًا وهو منضم، والجمهور المصري (تعب) بسبب الأداء، نريد أن يكون لدينا شكل و11 لاعباً في الملعب، هذا ما اعتدنا عليها أنا وحسام، سنعمل كل ما علينا والباقي على الله".

وقال إبراهيم حسن: "أي أحد سيعطل مسيرة منتخب مصر في الفترة المقبلة لن يكون متواجدًا سواء لاعب أو أحد من الجهاز الفني، تدريب المنتخب أمانة، لن نعمل شيء إلا لصالح مصر، هذا حمل كبير، ويجب أن يكون كل المتواجدين يداً واحدة، والإعلام يصفي النية، وبعض الإعلاميين يهدأوا بعض الشيء لأننا نلعب باسم مصر، ونريد نجاح المنتخب".

وأتم: "التعامل جيد من اتحاد الكرة ويريدون أن يفعلوا لنا كل شيء، وأتمنى أن يكون هناك تكاتف من الجميع، المنتخب هو مصدر سعادة المصريين، والمؤتمر الصحفي للإعلان عن تقديم الجهاز الفني يوم 14 فبراير المقبل، بعد عودة حسام حسن من كوت ديفوار لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا".