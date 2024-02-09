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موعد عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرض اللاعب محمد صلاح لإصابة في أوتار الركبة، خلال مباراة مصر أمام غانا في المباراة الني انتهت بالتعادل 2-2 بأمم أفريقيا.

 

وبحسب المؤشرات الأولى، توقع البعض بأنه سيعود إلى الملعب بسرعة، ولكن أعُلن لاحقًا أن إصابة محمد صلاح، ستحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

محمد صلاح

أشارت صحيفة " إيكو" الإنجليزية، في تقريرها يوم الخميس، إلى أن اللاعب المصري يحرز تقدم كبير، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

 

ومن المتوقع أن يعود صلاح إلى قائمة ليفربول، لمواجهة بيرنلي في السبت القادم، ومن الممكن أن يحتل مقعد البدلاء في تلك المباراة، وبحسب المصدر نفسه، قد يتأخر ظهوره لأسبوع آخر ويشارك أمام برينتفورد.

 

وقام محمد صلاح يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة صور لنفسه على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه ببعض التمارين في صالة الألعاب ، في ملعب تدريب فريق "الريدز".

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محمد صلاح

يُذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة هدافي الممتاز، حتى الآن بالتساوي مع هالاند، المهاجم النرويجي لنادي مانشستر سيتي، حيث سجل كل لاعب 14 هدفًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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