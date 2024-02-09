برشلونة يفتح الباب أمام رحيل كوندي للدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى المسؤولون في برشلونة أن اللاعب الفرنسي كوندي، غير راضٍ عن اللعب في مركز قلب الدفاع، الذي لم يعد يشغله هذا الموسم، بعد تعزيز الفريق في الخط الخلفي.

بحسب التقارير الصحفية، قرر نادي برشلونة الاستماع للعروض المقدمة للحصول على خدامات المدافع الفرنسي.

ويستعد فريق البلوجرنا للتخلص من كوندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، على العكس الوضع بالنسبة لمدافع الآخر وهو الأوروجواياني رونالد أراخو.

وقد بدأ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، يميل إلى الاعتماد على أراوخو والدنماركي أندرياس كريستنسن، بالإضافة إلى الإسبانيين إينيجو مارتينيز وباو كوبارسي.

كوندي

من ناحية أخرى، فيما يتعلق بمركز كوندي الأصلي كظهير أيمن، فقد فقد بريقه وأصبح غير قادر على المنافسة مع البرتغالي، جواو كانسيو أو الإسباني هيكتور فورت.

ونظرًا لتأثير تلك العوامل، سوف يضطر كوندي إلى البحث عن فريق آخر، للعب له بشكل أساسي، وهذا قد يجعله يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تلقى عروضًا عديدة من أنديته في الصيف الماضي.

وينوي النادي الكتالوني مناقشة العروض التي ستُقدّم للفرنسي، بهدف اختيار الأفضل من بينها، لتحقيق مكاسب مالية عند بيعه، وهذا سيساعد النادي، الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة في الوقت الحالي.

تقدر القيمة السوقية لكوندي وفقًا لموقع "ترانسفر ماركت"، العالمي بحوالي 60 مليون يورو، ويمتد عقده مع برشلونة حتى نهاية يونيو 2027.

كوندي

شارك كوندي في 29 مباراة في جميع البطولات، هذا الموسم مع برشلونة، حيث سجل هدفين وساهم في صناعة 3 أهداف، وشارك بالتشكيل الأساسي في 25 مباراة.