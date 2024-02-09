صلاح يحسم الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول والعروض السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم محمد صلاح نجم نادي ليفربول موقفه من الرحيل عن الريدز بعد مغادرة يورجن كلوب، المدير الفني مؤكدا رفضه لكل عروض الأندية السعودية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية أن محمد صلاح سيبقى في ليفربول برغم العروض القوية والمغرية من جانب الفرق السعودية، لكن اللاعب المصري لا يزال الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي ما يمنحه خيار البقاء على الرحيل نحو الدوري السعودي.

وبينت الصحيفة أنه يوجد اهتمام من جانب إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدمات محمد صلاح، إذا ما رحل كيليان مبابي عن باريس سان جرمان نحو فريق ريال مدريد الإسباني، لكن الريدز يسعى للحفاظ على اللاعب المصري كونه حالة خاصة في الفريق؟

ورغم العروض الكبيرة من أندية السعودية للحصول على خدمات محمد صلاح وأيضا إعلان يورجن كلوب الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، إلا أن «مو» اتخذ قرارا حاسما في مشواره مع الريدز، خصوصًا أن اللاعب المصري سيوقع على تمديد عقده ويبقى مع الريدز لما بعد الموسم المقبل، في ظل تقديمه واحدًا من أفضل مواسمه.

وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع فريقه ليفربول، في يونيو 2025، ويأمل الريدز في تمديد العقد الذي يتبقى عليه 18 شهرًا فقط.