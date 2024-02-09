صفقة الزمالك الجديدة تشعل أزمة في أحد أندية الدوري المصري

أشعلت صفقة الزمالك الجديد التي حسمت في سوق الانتقالات الشتوي الجاري، أزمة كبيرة في أحد أندية الدوري المصري بالفترة الأخيرة.

أبرم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، صفقات من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالا الشتوية بالموسم الحالي 2023-2024.

ودعم الزمالك صفوفه بأبرز لاعبي الدوري المصري، من بينهم زياد كمال نجم إنبي وعبدالله السعيد وناصر ماهر، وسيف جعفر، بالإضافة إلى محمد شحاتة.

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وأكد تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، على أن صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك، هي سبب رحيله عن إنبي ولكن ليس بالمعنى الحرفي.

وأوضح تامر مصطفى، أن سبب رحيله عن إنبي ليس له علاقة بـ انتقال زياد كمال إلى صفوف الزمالك بصفة خاصة، ولكن الأزمة تتمثل في قرار رحيل أي لاعب دون علم المدير الفني.

وأشار تامر مصطفى إلى أن قرار رحيل اللاعبين، يرجع إلى الإدارة، ولكن من حق أي مدير فني أن يعلم عن صفقات لاعبيه، كما يحق له قرار الرفض أو القبول أيضاً.

واختتم، رحيل زياد كمال إلى الزمالك دون علمي دون علمي هو ما جعلني أقرر الرحيل، وإنبي نادي رائع، وحالياً أعيش تجربة جديدة مع فيوتشر وأتلقى من مسؤولي النادي كل الدعم.