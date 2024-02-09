منافس مصر.. رحيل مدرب غينيا بيساو بعد وداع كأس أمم أفريقيا 2023

قرر اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم اقالة باسيرو كاندي المدير الفني للمنتخب الكروي الأول بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويقع منتخب غينيا بيساو في المجموعة الأولى مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وودع منتخب غينيا بيساو بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات عقب الهزيمة في ثلاث مباريات.

وذكر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، أن كاندي سيرحل عن قيادة غينيا بيساو بنهاية تعاقده في الشهر الجاري.

وقاد كاندي منتخب غينيا بيساو للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 4 مرات متتالية.

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ولم يحقق منتخب غينيا بيساو أي فوز في النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار 2023.

وكان كامدي قد تولى قيادة منتخب غينيا بيساو موسم 2016 في ولايته الثانية.

وقاد كاندي منتخب غينيا بيساو في 47 مباراة فاز في 15 وتعادل في 12 وخسر 20.

وبات كاندي أحدث المدربين الراحلين عن تدريب منتخب بلادهم عقب وداع كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد أقال البرتغالي روي فيتوريا، وهوبير فيلود مع بوركينا فاسو وتوم سانتفيت مع جامبيا وكريس هويتون مع غانا وجمال بلماضي مع الجزائر وجلال قادري مع تونس وجان لويس جاسكيه مع كوت ديفوار.

وسيخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن الجولتين الثالثة والرابعة في شهر يونيو المقبل ضد مدربين جديدين لبوركينا فاسو التي أقالت فيلود وغينيا بيساو بعد رحيل كاندي.