شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ناصر ماهر صفقة النادى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بعيد ميلاد ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، فهو من مواليد 9 فبراير 1997، ونشرت الصفحة صورة لناصر ماهر وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا ناصر ماهر".



ناصر ماهر

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رسمياً مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع ناصر ماهر على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة، والتي انتقل بموجبها عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر بصورة نهائية مع إعارة كل من عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.

يأتي التعاقد مع ناصر ماهر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات فى الموسم الجارى.