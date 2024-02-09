الامارات | العين يقترب من نهائي الكأس بعد فوز ثمين على كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق العين اليوم بفوز ثمين من ملعب كلباء بنتيجة 0-2، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. ووضع العين قدماً في المباراة النهائية، إذ يكفي "الزعيم" التعادل السلبي على أقل تقدير في لقاء الإياب والذي سيقام على ملعبه، ليعبر إلى النهائي للعام الثالث على التوالي.

ويدين العين بالفضل إلى مهاجمه التوغولي لابا كودجو، الذي تخلى عن وظيفته الأساسية كهداف للفريق، وتحول إلى لعب دور صانع أهداف، إذ وقف خلف الهدفين على مدار الشوطين، بعد أن مرر كرة عرضية إلى زميله سفيان رحيمي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 2+45، فيما أضاف محمد عباس الهدف الثاني في الدقيقة 1+90 بعد أن تابع رأسية من لابا كودجو.