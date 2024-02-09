الامارات | أول قرار إداري صارم لإبراهيم حسن مدير منتخب مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل اعلام مصرية عن أول قرار لمدير منتخب مصر الذي تولى مؤخرا إبراهيم حسن، بعد توليه هو وشقيقه القيادة الفنية والإدارية للمنتخب المصري، وذلك في محاولة لتقنين الظهور الإعلامي ومحاولة الحد من المصادر التي قد تؤثر على المنتخب المصري.



وكشفت وسائل الإعلام أن مدير الكرة في منتخب مصر إبراهيم حسن، اتخذ قراراً تجاه وسائل الإعلام بشأن الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام حسن، حيث قام مدير الكرة بفرض حظراً إعلامياً على كل أعضاء الجهاز الفني حتى مؤتمر تقديم الجهاز الفني الجديد يوم الأربعاء المقبل".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن التشكيل الجديد للمنتخب المصري، ويضم حسام حسن، مديرا فنياً إضافة إلى شقيقه إبراهيم حسن مديراً للمنتخب وطارق سليمان مدربا وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى ووليد بدر مدير إداري.

وسيكون أول ظهور لمنتخب مصر، مع حسام حسن، في البطولة الودية التي ستقام بالإمارات خلال فترة التوقف الدولي الخاص بشهر مارس، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا، بينما على المستوى الرسمي، سيلتقي منتخب مصر خلال فترة توقف شهر يونيو القادم مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من مواجهات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.