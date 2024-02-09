بعد رونالدو.. إلغاء مباراة ودية في الصين بسبب ميسي

تسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي في إلغاء مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا والتي كان مقرر إقامتها في دولة الصين.

وقررت السلطات الرياضية الصينية إلغاء اللقاء الودي الذي كان مقرر إقامته الشهر المقبل، بين منتخبي الأرجنتين بقيادة ميسي ونيجيريا.

وكان ميسي قد أثار غضب جمهور فريق هونج كونج بعدما لاقى نظيره إنتر ميامي الأمريكي وديًا بقيادة ميسي والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

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وانتهت المباراة الودية بين فريقي إنتر ميامي ونظيره الصيني بنتيجة 4-1.

ولم يشارك ميسي في المباراة فيما ظل جالسًا على دكة البدلاء، مما أثار غضب جمهور هونج كونج، حيث قاموا بإطلاق صافرات الاستهجان ضد إدارة النادي الأمريكي وعلى رأسهم المالك ديفيد بيكهام.

وأصدرت السلطات الرياضية الصينية قرارها اليوم الجمعة، بإلغاء المباراة الودية بن الأرجنتين ونيجيريا والتي كانت ستستضيفها في شهر مارس المقبل.

وأصدرت السلطات الصينية بيانًا قالت خلاله: “كحدث تجاري، تفاوضت إحدى الشركات مع المنتخب الأرجنتيني للحضور إلى مدينة هانغتشو لخوض مباراة ودية في مارس من هذا العام”.

وأضافت: “ونظرًا للأسباب المعروفة، فقد تفهمنا من الجهات المختصة أن ظروف إقامة المباراة غير ممكنة، وتم اتخاذ القرار بإلغاء الفعالية”.

الجدير بالذكر أن كان مقررًا اقامة نادي النصر السعودي مباراتين وديتين في الصين، أمام شنغهاي شينخوا، وجيجيانغ إف سي، في 24 و28 يناير الماضي، فيما تم تاجيلها بسبب إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو.