نهائي كأس آسيا.. تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب قطر لخوض مواجهة مصيرية وحاسمة في نهائي كأس أمم آسيا عند مواجهة الأردن.

تأهل قطرإلى نهائي آسيا بعد فوزه على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين وكان منتخب الأردن قد تأهل إلى النهائي بعدما حقق المفاجأة وفاز على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الأردن

حراسة المرمى:مشعل برشم.

الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق

تنطلق صافرة بداية مباراة قطر والأردن على ملعب استاد لوسيل غداً السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.