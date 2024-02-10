الامارات | أحداث في صور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1. تشارك 84 خيلاً اليوم في «الأمسية التاسعة» من موسم سباقات مضمار جبل علي، الذي يعد الجولة الثالثة من سلسلة الإمارات للسرعة، حيث يتضمن اثنين من أقوى سباقات الخيول هما: «جبل علي سبرينت»، و«جبل علي مايل». وتتضمن الأمسية سبعة أشواط بإجمالي جوائز تبلغ 1.855 مليون درهم.

2. اعتمد اتحاد الجودو برنامج إعداد المنتخب حتى موعد الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، التي تقام يوليو المقبل، بمشاركة المنتخب الأول الذي ضمن التأهل حتى الآن بخمسة لاعبين ولاعبة. ويختتم المنتخب اليوم معسكره في جورجيا، ويشارك بعدها في بطولة باكو غراند سلام في أذربيجان من 16 الى 18 الجاري. ويتضمن البرنامج استضافة بطولة العالم في أبوظبي من 18 حتى 24 مايو المقبل.

3. تألق نجوم منتخب الشراع الحديث في منافسات البطولة العربية المقامة حالياً في الكويت، ونجحت ضحى البشر في اعتلاء صدارة فئة «الكا 6 بنات». بدوره سجل خليفة الرميثي بداية رائعة بتصدره الترتيب العام لمنافسات فئة «أوبتمست تحت 15 عاماً».

4. أعلن اتحاد الإمارات للبولو عن عودة بطولة «كأس اتحاد الإمارات للبولو 2024» في الفترة من 13 إلى 25 الجاري، بمشاركة ستة فرق في البطولة.

ورحّب الاتحاد هذا العام بعلامة «تومي» راعياً للبطولة، على أن يستضيف المنافسات نادي دبي للبولو والفروسية.