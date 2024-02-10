الامارات | كوستا بديل سواريز في غريميو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصَّل مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي السابق دييغو كوستا، إلى اتفاق مع غريميو للتعاقد معه حتى نهاية العام، حسبما أعلن الأخير ثاني الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأفاد غريميو في بيان بأنّه توصل إلى اتفاق مع كوستا الذي «يصل في الأيام المقبلة للخضوع لفحوص طبية، ولتوقيع عقد حتى نهاية عام 2024».

وبعد أن احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري البرازيلي الموسم الماضي، ركّز غريميو اهتمامه على البحث عن مهاجم يعوّض رحيل الأوروغوياني لويس سواريز إلى إنتر ميامي الأميركي.

يُذكر أن كوستا وُلد في البرازيل، ولعب مع منتخب السيليساو مباراتين وديتين، لكنه فضّل لاحقاً تمثيل المنتخب الإسباني (24 مباراة دولية، 10 أهداف). وأصبح المهاجم البالغ 35 عاماً لاعباً حراً مع نهاية عقده الصيف الماضي مع بوتافوغو البرازيلي، والذي لعب في صفوفه بعد محطة أخرى في ولفرهامبتون الإنجليزي.

وفاز كوستا بلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مرتين (2014 و2021)، والدوري الأوروبي (2018)، ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (2014). ومع تشلسي، أحرز لقب الدوري الإنجليزي مرتين (2015 و2017).