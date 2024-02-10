الامارات | المهيري.. ناشئ تايكواندو بطموح أولمبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ناصر المهيري، على أن البيئة التي يتدرب فيها تصنع الأبطال، وكانت وراء تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العرب للتايكواندو على مستوى الناشئين، التي اختتمت أخيراً في الفجيرة.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «التايكواندو كانت في بداية الأمر مجرد هواية سعيت من خلالها للمحافظة على اللياقة البدنية في مركز شباب الشارقة، لذلك لم أضع في بالي سابقاً أن أصبح لاعب تايكواندو بطموح عالٍ، لولا أن المصادفة قادتني إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بعد توقف اللعبة في مركز الشباب، ووجدت في النادي بيئة تصنع الأبطال، وكنت محظوظاً أكثر بأنني تدربت تحت إشراف المدرب المغربي محمد بحاري الذي شجعني بشكل كبير على الاستمرار والانتظام في اللعبة، ووجدت مع ذلك الدعم والرعاية من إدارة النادي، وانتظمت في التدريبات، وشجعني الفوز بالمركز الأول في أغلب البطولات على الاستمرار، وتغيير طموحي من لاعب هاوٍ إلى لاعب بطموح أولمبي». وأضاف المهيري (14 سنة): «بعد انضمامي إلى المنتخب الوطني حصلت على دعم أكبر وأوفر من اتحاد التايكواندو والنادي ومن عائلتي، وكل المدربين الذين دربوني راشد فرج ومحمد بحاري وتامر صلاح وعلي علوي، وأصبح طموحي عالياً».

وعن أبرز إنجازاته، قال: «حققت 20 ميدالية ذهبية، وعدداً آخر من الفضيات والبرونزيات، فضلاً عن ألقاب الأفضل، وأتدرب حالياً بشكل تدريجي للمشاركة في بطولة العالم للناشئين (الفجيرة 2025)، وتتخللها المشاركات الدولية للنادي وصولاً لأولمبياد الناشئين، وطموحي التأهل لأولمبياد 2028، والمشاركة في الجائزة الكبرى مستقبلاً».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، أن «المهيري يتمتع بموهبة فنية وذهنية عالية ومواصفات اللاعب البطل، وهو الذي يدعونا إلى التفاؤل بولادة لاعب إماراتي قادر على أن يكون بطلاً مميزاً في المستقبل». وأضاف: «نحرص على تقديم أفضل الدعم المتاح للاعب، لكي يواصل طفرته الفنية بالأداء والطموح».

بدوره، قال المدرب المغربي محمد بحاري: «ما يميز هذه الميدالية أنها تحققت بعد الفوز على لاعبين أقوياء ومن مدارس تايكواندو عربية قوية، أتت من الكويت والمغرب ومصر والأردن، ما يعكس أن اللاعب المهيري لديه قدرة عالية على التركيز أثناء التدريب والمنافسات معاً».

ناصر المهيري: التايكواندو كانت في بداية الأمر مجرد هواية.

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ميدالية ذهبية حصدها المهيري في التايكواندو حتى الآن.